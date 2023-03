Les relations entre les États-Unis et la Russie sont depuis longtemps marquées par des tensions et des rivalités, mais ces derniers mois, ces tensions ont atteint un niveau particulièrement élevé avec la guerre en Ukraine. Dès les premières heures les USA ont condamné l'action de Moscou, imposé des sanctions contre la Russie et apporté leur soutien aux autorités de Kiev. Un an après le démarrage de l'offensive russe, les tensions entre les USA et la Russie sont toujours palpables. C'est dans ce contexte qu'un rapport publié dans le journal de la Défense russe a révélé que les États-Unis seraient inquiets de perdre « leur domination sur le monde » et auraient « apparemment » prévu de neutraliser la Russie. Ce rapport a été relayé par l'agence de presse russe RIA.

Les USA prévoirait de neutraliser la Russie en frappant le pays de Poutine. C'est ce que révèle un rapport publié dans le journal de la Défense russe, Voennaya Mysl, qui affirme que le pays de l'Oncle Sam craint de perdre sa domination dans le monde. Face à cette menace potentielle, Moscou a décidé de développer « activement une forme prometteuse d'utilisation stratégique des forces armées russes – une opération spéciale » précise l'agence de presse Ria. Selon le rapport, cette opération spéciale prévoit l'utilisation d'armes stratégiques offensives et défensives modernes, nucléaires et non nucléaires, en tenant compte des dernières technologies militaires. L'objectif est de montrer aux États-Unis que la Russie est prête à se défendre et à riposter, et que les États-Unis ne pourraient pas paralyser leur système de missiles nucléaires.

Les tensions entre les États-Unis et la Russie pourraient avoir des conséquences importantes sur la sécurité mondiale. Les États-Unis et la Russie possèdent les deux plus grandes arsenaux nucléaires au monde, et toute confrontation entre ces deux puissances pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour le monde entier. Les États-Unis ont déjà imposé des sanctions économiques à la Russie, et la Russie a répliqué en expulsant des diplomates américains. Ces mesures ont eu un impact sur les relations commerciales entre les deux pays, mais la situation pourrait rapidement se détériorer si les tensions ne sont pas apaisées.

La relation entre les États-Unis et la Russie est de plus en plus tendue ces dernières années. Le dernier épisode en date est la suspension de la participation de la Russie au traité New Start de réduction des armes stratégiques, officiellement signée par le président russe Vladimir Poutine et annoncée au parlement le 21 février dernier. Bien que le président russe puisse décider de rétablir la validité du traité à tout moment, cette décision renforce les tensions déjà présentes entre les deux nations, qui ont des relations souvent marquées par les confrontations géopolitiques et les désaccords sur des questions de sécurité internationale.