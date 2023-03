Le renouvellement des membres de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) pour la 9ème mandature est dans sa dernière ligne droite. La liste des candidats présélectionnés a été dévoilée le vendredi 3 mars 2023 à l’issue de la réunion de l’Assemblée Spéciale des Associations professionnels des médias. Selon le procès-verbal de réunion, 25 dossiers de candidature ont été reçus soit 10 dans la catégorie des patrons de presse, 12 dans la catégorie des professionnels des médias et 3 dans la catégorie des membres de la Société civile. Après vérification des pièces conformément aux exigences de l’avis d’appel à candidatures, 13 candidats ont été présélectionnés.

Dans la catégorie des professionnels des médias, il y a Djossou Patrick Lin Gérard, Adéniyi René, Garba Ekué Ulrich,Agoï Agossou Adandé Thanguy, Akuété Abévi Germain,Soubérou Moudachirou et Ayimavo Yémalin Bertrand Sylvanus. Par contre dans la catégorie des patrons de presse, on retrouve Gbèmènou Pulchérie Sessi, Ahotondji Gbègnidaho Ulrich Vital, Gbèkan Kocou Firmin et Tchomakou Isséré Adrien. Agbohounnon Sègnon Richard et Vissoh Paulin sont dans la catégorie de la Société civile dont un juriste.