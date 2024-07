Relation Bénin-Niger : Le chemin de la sagesse enfin trouvé ?

Photo montage : LNT

Des émissaires de Niamey sont à Cotonou depuis mercredi dernier dans le cadre des échanges pour la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Ce déplacement fait suite au voyage des deux anciens chefs d’Etat Nicéphore Soglo et Boni Yayi à Niamey où ils ont échangé avec le général Tiani.

Même si la tension n’a pas encore vraiment baissé, un pas important vient d’être posé. Du coup, on se demande si les deux pays frères retrouvent enfin le chemin de la sagesse. La crise diplomatique qui secoue le Bénin et son voisin le Niger depuis maintenant un an, amorce un début de dégel. Une forte délégation composée selon un communiqué rendu public par la cellule de communication de la Présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) / Niger, du Général de Brigade Mohamed Toumba, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, Dr Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, un représentant du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, un représentant du Haut Commandant de la Garde Nationale, un représentant de la Police Nationale et un représentant de la Direction générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, a rencontré à Cotonou le chef de l’Etat béninois Patrice Talon.

« A la demande de leurs Excellences Boni YAYI et Nicéphore SOGLO et avec l’autorisation du Président de la République du Benin, le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État a dépêché, ce jour 24 juillet 2024, une délégation de haut niveau pour se rendre à Cotonou en vue de discuter de plusieurs sujets d’intérêt commun », précise le communiqué de Niamey. Cette visite de la partie nigérienne au Bénin est sans nul doute le fruit de cette médiation entamée par les deux anciens locataires de la Marina.



Selon des sources proches de la présidence de la république du Bénin, la séance de travail entre la délégation nigérienne et le président de la République du Bénin aurait duré environ deux heures d’horloge. Des sujets allant de l’application stricte par le Bénin des sanctions de la Cedeao à la présence de supposées bases militaires au Bénin pour déstabiliser le Niger ont meublé cette rencontre. À la fin de cette séance, apprend-on des mêmes sources, le Bénin aurait pris des engagements dans le sens de rétablir les bonnes relations avec son voisin le Niger. Comme les autorités béninoises l’ont toujours déclaré, elles seraient prêtes à faire visiter les bases militaires béninoises aux officiers nigériens afin de rassurer ces derniers de l’absence de bases militaires françaises sur le sol béninois. Les deux Etats voisins décident enfin d’emprunter le chemin de la sagesse pour le règlement de la crise qui les secoue depuis le renversement de l’ancien président Mohamed Bazoum. Alors que la frontière entre les deux pays reste toujours fermée et que le pipeline est aussi coupé depuis quelques semaines, une lueur d’espoir peut enfin se pointer à l’horizon. Vivement que les dirigeants des deux pays poursuivent dans la même logique pour un dégel définitif de la situation entre les deux pays.