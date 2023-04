Les populations de la commune d'Allada ont fait une découverte macabre dans la matinée du mercredi 26 avril 2023. Il s'agit d'un mécanicien reconverti en conducteur de taxi moto. Le disparu a été retrouvé mort pendu à un arbre dans sa maison. Au petit matin du mercredi 26 avril 2023, un conducteur de taxi moto a été retrouvé mort pendu à un arbre dans sa maison à Allada dans le département de l'Atlantique. Mécanicien de profession, le disparu s'est converti en conducteur de taxi moto.

Il est divorcé et père de plusieurs enfants qui sont tous en apprentissage. Ses enfants ne vivent pas avec lui. Alors étant divorcé, le conducteur de taxi-moto vit seul dans sa maison. ‹‹ J'entends parler du suicide mais je n'en ai jamais été témoin oculaire. Mais celui-ci est mon frère, le fils aîné de mon père. Il s'est pendu à un arbre dans sa propre maison. Je suis stupéfait ››, a déclaré Emile K., un frère au disparu. Cyprien est le nom du disparu. Selon les explications d'Emile, Cyprien est souvent isolé de ses frères. Sa maison est située non loin de son domicile familiale. Cependant, il ne rejoint les siens que les dimanches. Il avait rendu visite à sa mère dimanche dernier dans sa maison familiale. ‹‹ Si nous avions de contentieux familiale, on aurait supposé que c'est la raison pour laquelle il s'est pendu. Cependant, il n'y a aucun problème actuellement dans notre famille. Alors, on ne comprend plus rien de cette situation ››, a ajouté Emile K., frère de Cyprien K. le disparu.