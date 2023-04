Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a récemment fait part de ses critiques à l'égard du Fonds monétaire international (FMI) et de l'utilisation du dollar américain pour les échanges commerciaux internationaux lors de sa visite officielle en Chine. Ces propos ont suscité des débats sur les enjeux économiques et géopolitiques liés à l'utilisation d'une monnaie unique et à l'influence du FMI dans les relations commerciales internationales. Les critiques de Lula à l'égard du FMI portent sur son impact qu'il juge négatif sur les économies de certains pays émergents, notamment l'Argentine, qui ont été asphyxiées par les politiques d'austérité imposées par l'institution. "Aucun dirigeant ne peut travailler avec le couteau sous la gorge parce qu'il est endetté." a-t-il dit.

Ces politiques ont souvent entraîné des réductions de dépenses publiques, des privatisations et des coupes dans les programmes sociaux, ce qui a exacerbé les inégalités sociales et économiques. En outre, Lula a remis en question l'utilisation du dollar américain comme monnaie de référence pour les échanges commerciaux internationaux, soulignant que cela crée une dépendance à l'égard des États-Unis et peut entraîner des fluctuations monétaires imprévues qui affectent les économies des pays émergents.

Le dollar américain est souvent considéré comme une monnaie stable et fiable, mais il peut également être utilisé comme un outil de pression politique et économique pour les États-Unis. "Pourquoi tous les pays seraient obligés de faire leurs échanges en se basant sur le dollar ? Qui a décidé que le dollar serait la monnaie (de référence) ? Aujourd'hui, un pays doit se procurer des dollars pour exporter alors qu'il pourrait le faire dans sa propre monnaie." a lâché M. Lula.

Pour remédier à ces problèmes, Lula a proposé une diversification monétaire et une plus grande autonomie économique pour les pays émergents. Il a salué l'accord entre la Chine et le Brésil pour effectuer leurs échanges dans leur propre monnaie, ce qui leur permet de réduire leur dépendance au dollar américain et d'améliorer leur autonomie économique. Cette initiative pourrait être une première étape vers une plus grande diversification monétaire au niveau mondial.

Cependant, cette diversification monétaire pose également des défis et des risques, notamment en termes de fluctuations monétaires et de coûts de transaction plus élevés. Il est donc important de trouver un équilibre entre la diversification monétaire et la stabilité des échanges commerciaux internationaux.