Le milliardaire et co-fondateur du géant américain de la technologie, Microsoft, Bill Gates, s’est une fois de plus exprimé sur la question de l’intelligence artificielle (IA). Lors d’une conférence de presse donnée à San Diego, en Californie, l’homme âgé de 67 ans a estimé que dans un avenir proche, l’IA permettra aux utilisateurs d’ordinateurs d’apprendre à lire et à écrire. Cela, mieux qu’un ordinateur classique. Bill Gates précise que cette aide sera plus utile pour l’éducation des enfants, ce qui leur permettra d’améliorer leurs notes. Pour avoir accès à cette technologie, il faudra cependant attendre 18 mois.

« L'IA viendra en tant qu'aide-enseignant »

« Les IA arriveront à cette capacité, pour être d'aussi bons tuteurs que n'importe quel être humain » a-t-il déclaré, soulignant que les chatbots utilisés aujourd’hui disposent déjà d’« une incroyable maîtrise de la lecture et de l'écriture ». Cette technologie aidera davantage les enseignants quand ils apprendront aux enfants à lire et à écrire. « Dans un premier temps, nous serons surtout étonnés par l'aide qu'il apporte à la lecture - en tant qu'assistant de recherche en lecture - et par les commentaires qu'il donne sur l'écriture. Si vous prenez les 18 prochains mois, l'IA viendra en tant qu'aide-enseignant et vous donnera des conseils sur l'écriture » a-t-il ajouté.

Pour rappel, les mots de Bill Gates interviennent plus d’un mois après qu’il a donné son avis sur le même sujet. Dans un billet de blog, il avait notamment estimé que l’IA de la startup Open AI, ChatGPT, constitue un progrès technologique qui révolutionne l’interface utilisateur graphique. « Le développement de l’intelligence artificielle est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’Internet et du téléphone mobile. Cela changera la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, se soignent et communiquent entre eux » avait-il déclaré.