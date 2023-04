La Chine fait un pas de géant dans l'amélioration de ses capacités militaires en intégrant l'intelligence artificielle (IA) dans son système d'artillerie à longue portée selon nos confrères de BlogTic. Les chercheurs impliqués dans le projet ont rapporté que les tests menés sur l'artillerie à guidage laser assistée par l'IA ont démontré une précision impressionnante, atteignant des cibles humaines jusqu'à 16 km (9,9 miles). Cette innovation pourrait non seulement réduire les coûts liés aux opérations militaires, mais aussi accroître l'efficacité des forces armées chinoises.

Grâce à l'IA, le traitement des données est accéléré, permettant une précision accrue en tenant compte de nombreuses données environnementales. Contrairement aux approches conventionnelles basées sur des calculs mathématiques, l'IA est capable d'évaluer rapidement des paramètres tels que la vitesse du vent, la température et la pression atmosphérique, qui influencent la précision des tirs d'artillerie traditionnels comme le rapporte le site spécialisé SCMP. L'IA s'appuie également sur l'apprentissage continu à partir de données recueillies lors de vols réels ou d'essais en laboratoire, évitant ainsi certaines étapes de calcul complexes associées aux méthodes traditionnelles.

L'utilisation de l'artillerie assistée par l'IA offre plusieurs avantages potentiels. Outre l'amélioration de la précision et la réduction des coûts, des tirs d'artillerie plus précis pourraient limiter les pertes en vies humaines et les dégâts matériels en cas de conflits urbains. Néanmoins, il subsiste des interrogations sur la nécessité d'une telle précision dans les tirs d'artillerie et les implications éthiques liées à l'application de l'IA aux armes. À mesure que les technologies de l'IA continuent de se développer, les conséquences pour la guerre et la sécurité internationale restent à explorer.