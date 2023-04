Selon la presse nigériane qui relaie abondamment l'information, c'est le jackpot pour l'artiste connu sous le pseudonyme Mr Eazi. Gamma, une entreprise de médias dirigée par l'ancien cadre d'Apple Larry Jackson, a acquis Vydia pour un montant de 1 milliard de dollars. Vydia est une société de portefeuille fondée par le musicien et entrepreneur nigérian Oluwatosin Ajibade, également connu sous le nom de Mr. Eazi. Vydia est une plateforme de distribution de musique américaine qui a travaillé avec des artistes tels que Akon, Kanye West, Mr. Eazi et Anuel.

Gamma, qui compte Apple et Eldridge Industries et A24 parmi ses investisseurs, est une entreprise de médias progressive qui se concentre sur la distribution et l'analyse de contenu. Avec l'acquisition de Vydia, la société pourra offrir des solutions plus complètes pour les artistes et les labels en matière de distribution de leur musique sur plusieurs plateformes de streaming.

L'acquisition de Vydia par Gamma marque un nouveau chapitre pour la société de portefeuille, qui était auparavant liée au fonds de capital-risque de Mr. Eazi, Zagadat Capital. Depuis sa création en 2021, Zagadat Capital a investi dans des entreprises technologiques telles que Paisa, Eden Life, Pawapay et CapeTown Tigers.

Cette acquisition est une étape importante pour l'industrie musicale, qui est en constante évolution avec l'émergence de nouvelles technologies. L'expertise combinée de Gamma et de Vydia offrira aux artistes et aux labels des outils plus puissants pour distribuer leur musique et atteindre leur public.