Au Bénin, le fils de Patrice Talon, président de la République, brille assurément par sa discrétion. Un jeune homme à l’allure effacée, mais qui semble avoir hérité de la propension paternelle à agir d’abord et à communiquer plus tard. Ce mardi, c’est Mr Eazi en personne, une des nouvelle icones de la musique contemporaine nigériane qui faisait l’apologie d’une des réalisations du fils du président Talon, dans la capitale du Bénin, Cotonou. Un centre communautaire ultrachic, avec studio d’enregistrement et salle de Yoga.

Mr Eazi dit être « super motivé »

Déjà au cours de la campagne présidentielle passée, un coup adroit de communication avait encensé la candidature du président sortant, en faisant chanter la gloire du Patrice Talon par un artiste très populaire non national, l’ivoirien Kérosène DJ. Les détracteurs du président sortant avaient, bien entendu, trouvé maintes raisons pour fustiger et dénigrer la manœuvre, mais l’objectif était atteint. La publicité faite autour du clip audio, jusqu’ici non authentifié, avait surtout servi au binôme ‘’Talon-Talata’’. Un coup de maître dont la paternité selon les coulisses de la Marina était à attribuer à Lionel Talon.

Cette fois encore, c’est par un artiste non béninois que M. Lionel Talon communiquait autour de son nouveau centre culturel. « Depuis 2 ans, j’ai eu l’idée de créer le Hub Empawa pour les Créatifs, et maintenant je suis super motivé après avoir rendu visite à mon frère @ lionel1606 Community Project à Cotonou !!! Ce sera une plaque tournante pour les créatifs dans une ville qui est sur le point d’être un nouveau hotspot sur cette côte ouest! #VisiterBénin » avait publié en l’occurrence Mr Eazi sur son Instagram story.

Une publication en légende d’une vidéo, où on pouvait voir l’artiste visiter les locaux flambant neufs d’un centre communautaire dans la commune d’Akpkaka à Cotonou. Un centre high-tech avec stade de Basket Ball aux normes internationales, salle de spectacle, et studio d’enregistrement dernier cri. Un centre dont les boiseries, et autres rambardes métalliques disaient l’importance des capitaux investis.