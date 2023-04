Macky Sall et Idrissa Seck ont sifflé la fin de la coalition « mbourok sow ». Après la déclaration du président du Conseil Économique Social et Environnemental du Sénégal, ce samedi 22 avril 2023, le président de la république du Sénégal, Macky Sall s'est également prononcé sur le divorce entre son désormais ex-allié Idrissa Seck et lui, lors de son passage sur l’émission ''Yoon wi ''diffusée sur Rfm. Dans les mêmes circonstances, Macky Sall a donné son avis sur la candidarure de son ancien associé aux élections présidentielles de février 2024.

Le Président Macky Sall n'est pas contre la décision d’Idrissa Seck de se présenter à la présidentielle de 2024. À l'en croire, la candidature d'Idrissa Seck aurait été décidée d’un commun accord. Et ceci ne devrait en aucun cas impacter négativement la nature de leur relation. « Cela ne changera rien dans nos relations. On s’était alliés et on s’était clairement accordés sur le rendez-vous présidentiel de 2024. Je lui avais dit qu’il avait la liberté de se présenter le moment venu. Ce qu’il a fait. Je prends acte. Je prie pour lui », déclare-t-il.

Idrissa Seck avait annoncé sa volonté d'être candidat aux présidentielles prochaines lors d’un point de presse à Thiès le vendredi 14 avril dernier. « Ce n’est pas imaginable qu’une élection présidentielle se tienne en ce moment sans Idrissa Seck ; je suis candidat », avait-il affirmé. Il a une nouvelle fois témoigné de sa volonté d'être le prochain président de la Republique du Sénégal samedi dernier. Il avait notifié que la paix au Sénégal demeurera un objectif commun pour Macky Sall et lui.

« Je l’ai dit à Macky Sall, je m'en vais. Mais il faut que la sécurité du pays qui nous intéresse tous les deux soit garantie. C’est ça. La paix, la stabilité, la sécurité, pour que ceux qui ont des activités légitimes puissent les faire. Nous ne les laisserons pas faire, cela doit être très clair. Qu’il s’agisse de balai citoyen, de France dégage, ou de n’importe qui d’autre, nous ne laisserons personne brûler le Sénégal », avait déclaré le président du Conseil Economique Social et Environnemental du Sénégal, Idrissa Seck.