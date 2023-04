Dimitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe est l’un des plus fidèles et influents collaborateurs de Vladimir Poutine. Il prend la parole fréquemment pour contredire les allégations à l’encontre des premières autorités russes. Peskov est un rouage essentiel de l’appareil étatique russe. Ces derniers jours, il est au centre de l’actualité, car son fils de 33 ans, Nikolaï Peskov a déclaré avoir rejoint les troupes du groupe paramilitaire Wagner pour combattre en Ukraine. C’est durant un entretien médiatique au média Komsomolskaya Pravda que le jeune homme a fait l’annonce.

Sans préciser ni la période ni la zone où il a combattu, Nikolaï Peskov indique qu’il a rejoint le groupe Wagner avec l’aide de son père. "Je ne savais pas comment m’y prendre pour rejoindre Wagner, alors j’ai demandé de l’aide à mon père" a livré le jeune homme. Ce lundi 24 avril, Dimitri Peskov en personne a confirmé la déclaration de son fils. Le porte-parole du Kremlin a notifié que son fils a participé à l’opération militaire russe en Ukraine pendant quelques mois. Pour ce proche de Poutine, son fils Nikolaï s’est pleinement assumé en rejoignant le front et cela est tout à son honneur.

Cependant, la figure politique n’a livré aucun détail du séjour de son fils dans les rangs de Wagner. "C’était mon devoir, je ne pouvais pas rester assis sur le côté en regardant mes amis et d’autres partir là-bas" dira Nikolaï Peskov. Evguéni Prigojine, qui est un as de la communication a salué le "courage et l’héroïsme" du fils de Dimitri Peskov. D’après Prigojine, le trentenaire a combattu dans le secret à l’est de l’Ukraine, sous une autre identité. Le chef de Wagner s’est exprimé en ces termes. : "Bien sûr, pour le peuple, c'est une situation qui n'est pas commune, parce que tout le monde est habitué au fait que les enfants de l'élite sont cachés par leurs parents"