Les relations entre les États-Unis et la Chine sont de plus en plus tendues, avec des différends sur diverses questions, notamment le commerce, les droits de l'homme, la sécurité nationale, l'Ukraine, Taïwan et la technologie. Récemment, une enquête menée par le ministère de la Justice américain sur la répression menée par la Chine contre les opposants politiques vivant aux États-Unis a permis de comprendre l'ampleur du phénomène. Une trentaine de responsables chinois sont ainsi accusés d'avoir exploité des centaines de trolls et harcelé des dissidents en ligne.

En outre il ya quelques heures, deux résidents de New York ont été arrêtés pour avoir prétendument exploité un "poste de police secret" chinois dans le quartier chinois de Manhattan, selon les procureurs. Les accusés sont soupçonnés d'avoir agi en tant qu'agents de la Chine sans en se déclarer aux autorités américaines. Cette affaire met en évidence les préoccupations croissantes des autorités américaines concernant les activités des agents gouvernementaux chinois aux États-Unis et leur capacité à cibler les dissidents chinois vivant dans le pays. Ce n'est pas la première fois que la Chine est accusée par un pays occidental d'installer des polices secrètes sur son sol. Plusieurs pays occidentaux dont la France serait concernés.

Les différends entre la Chine et les USA se sont intensifiés au cours des dernières années, avec l'administration de Donald Trump imposant des tarifs douaniers sur les produits chinois et élevant des préoccupations concernant la sécurité nationale autour de la technologie chinoise, telle que la société de télécommunications Huawei. La nouvelle administration de Joe Biden n'a pas levé toutes les restrictions commerciales imposées par la précédente administration et a continué de faire pression sur la Chine en matière de droits de l'homme, notamment en condamnant le traitement des Ouïghours dans la région du Xinjiang.