Plus de 200 agents de plusieurs forces de l'ordre sont mobilisés pour rechercher Francisco Oropesa, accusé d'avoir tiré et tué cinq personnes, dont un enfant de 9 ans, dans une maison de Cleveland, au Texas. Les autorités ont commencé la recherche après que des voisins ont signalé qu'il tirait avec son fusil à l'extérieur de sa maison et ont demandé de cesser. Le shérif du comté de San Jacinto, Greg Capers, a déclaré lors d'une conférence de presse dimanche après-midi que les agents font du porte-à-porte et demandent des informations aux membres de la communauté, tandis que les autorités ont également créé des affiches en espagnol pour informer tout le monde de la recherche.

L'agent spécial responsable du FBI Houston, James Smith, a également annoncé lors de la conférence de presse qu'il y a maintenant une récompense collective de 80 000 $ offerte pour les informations qui mènent à l'arrestation du suspect. Francisco Oropesa, âgé de 38 ans, est accusé d'avoir tué quatre adultes et un garçon de 9 ans dans une maison voisine vendredi soir dans la ville de Cleveland, située à environ 40 miles au nord-est du centre-ville de Houston comme nous vous l'avons annoncé dans un précédent article.

Les enquêteurs ont initialement commencé à suivre Oropesa à l'aide de son téléphone portable, mais ont déclaré que la piste n'était plus exploitable samedi soir. Les autorités pensent maintenant qu'il peut être n'importe où et continuent de chercher activement le tireur. Dans notre précédent article, nous rapportons que le bureau du shérif du comté de San Jacinto avait déclaré que "quatre des victimes ont été tuées sur place, tandis que l'enfant a été déclaré mort à l'hôpital. Trois autres personnes ont été transportées à l'hôpital, mais leur état de santé est inconnu rapportent des médias américains depuis quelques minutes".