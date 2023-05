En dépit des démentis du côté ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a félicité les unités d'assaut de Wagner ainsi que les forces armées russes qui les ont soutenues, pour la libération complète de la ville de Bakhmout. "Vladimir Poutine a félicité les unités d'assaut de Wagner de même que tous les militaires des unités des forces armées russes qui leur ont fourni le soutien nécessaire et (qui ont couvert leur flanc), pour l'achèvement de l'opération (ayant permis de) libérer Artemovsk" selon un communiqué du Kremlin.

Poutine a salué tous les militaires impliqués pour avoir "couvert leur flanc" et fourni le "soutien nécessaire" à l'accomplissement de cette mission. Cependant, ces revendications sont contestées par l'Ukraine. Plus tôt, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, avait déclaré sur Telegram que la situation à Bakhmout était "critique", mais que les défenseurs ukrainiens maintenaient le contrôle de "certaines installations industrielles et infrastructures" ainsi que des immeubles d'habitation.

La contradiction entre les rapports russes et ukrainiens soulève des questions sur la situation réelle sur le terrain à Artemovsk. Les récits divergents attestent de la complexité de la situation et de l'importance du symbolisme de la ville dans les combats en Ukraine.

Malgré ce démenti de l'Ukraine, Poutine n'a pas hésité à exprimer son appréciation pour les efforts de l'unité d'assaut de Wagner et des forces armées russes qui les ont soutenues. Sa déclaration peut être perçue comme une tentative de consolider le moral de ses troupes et d'insister sur leur réussite annoncée.