Le Sénégal traverse depuis quelques mois une crise politique aigue et la persécution judiciaire dont l’homme politique sénégalais Ousmane Sonko est victime. Reçu dans l’émission « Géostratégie » de radio Bénin du 19 mai 2023, le Père Eric Aguénounon a indiqué que c’est un problème de « rapports de forces » qui est actuellement en jeu dans ce pays. Pour le philosophe politique, Ousmane Sonko bénéficie de ces rapports de force parce qu’il est jeune et a derrière lui, une bonne frange de la population. Il a expliqué que le procès polqitique auquel il est confronté « tente de l’écarter pour que le régime en place ait un boulevard » et que « si vraiment la justice l’écarte, il pourrait y avoir un chaos au plan sociétal, au plan de l’électoral ».

Mais selon l’analyste politique, « au plan juridique et au plan du logiciel politique et du logiciel de l’élection, c’est un boulevard ». Car, « chez nous, il y a un logiciel pour gagner les élections ». L’écrivain-essayiste a laissé entendre que si Ousmane Sonko est empêché d’être candidat aux prochaines élections présidentielles sénégalaises, « ça sera un boulevard » pour le régime en place. Mais selon lui, cela va créer un chaos dans le pays et beaucoup de soulèvements. Il a souligné aussi que l’opposition à qui le pouvoir du président Macky Sall tend la main, est peut-être l’opposition modérée ou l’opposition qui n’a pas assez d’électorat et qui n’est pas dans le rapport de force vis- à vis du pouvoir. Il ne sait donc pas si cette opposition va accepter cette main tendue.

Bénin: "Les réformes ont été faites à base d'exclusion" selon le Père Aguénounon Les réformes faites par le président Patrice Talon ont été passées au peigne fin par le Père Eric Aguénounon, Philosophe politique, analyste politique et écrivain –essayiste et directeur de l'Institut…

« Je ne sais pas ce qui est le lien étroit, le lien franc et sincère entre Sonko et cette opposition-là » a-t-il tenu à signaler. Mais pour le Père Eric Aguénounon, « si vraiment cette opposition accepte la main tendue et se rallie à l’ennemi de Sonko, l’histoire retiendra cela et eux, ils seront en difficulté des années plus tard parce qu’en politique, l’histoire est fidèle ». Et dans ce sens, il pense que « le pouvoir en place gagnerait plutôt à resserrer ses rangs et à rester dans une ligne plus loyale que cette ligne déloyale ».