Le Wall Street Journal a publié mercredi dernier les conclusions préliminaires d'une enquête menée de près, révélant des détails troublants sur un ballon espion chinois qui a survolé les États-Unis plus tôt cette année. Selon le journal, ce ballon a utilisé une technologie américaine pour collecter des informations audiovisuelles, jetant ainsi une lumière crue sur les activités d'espionnage menées par la Chine. L'analyse effectuée par plusieurs agences de défense et de renseignement américaines a confirmé que le ballon transportait du matériel américain disponible dans le commerce.

Cependant, il était également équipé de capteurs chinois plus spécialisés ainsi que d'autres équipements destinés à collecter des photographies, des vidéos et d'autres informations, qui seraient ensuite transmises à la Chine, ont déclaré des responsables américains cités par le WSJ. Ces nouvelles révélations étayent la conclusion selon laquelle cet engin n'était pas destiné à des fins de surveillance météorologique, comme l'avait prétendu la Chine, mais plutôt à des activités d'espionnage.

Il s'agit d'une préoccupation majeure pour les États-Unis, qui cherchent à protéger leur sécurité nationale et leurs secrets technologiques contre les intrusions étrangères. Une autre révélation qui retient l'attention de certains observateurs, c'est que le ballon n'aurait apparemment pas renvoyé les données collectées pendant son vol de huit jours au-dessus de l'Alaska, du Canada et de certains autres États américains contigus vers la Chine. Cela soulève des questions sur les intentions réelles de la Chine et sur la destination finale des informations collectées.

Pour rappel, plus tôt cette année, la presse internationale avait largement relayé des informations concernant un ballon chinois qui avait volé dans le ciel américain. Les USA ont estimé que ce ballon avait pour but d'espionner les américains pendant que la Chine a assuré que c'était pour collecter des données météorologiques. ON se rappelle que Pékin avait dénoncé à l'époque un « prétexte pour attaquer et diffamer la Chine ».

« Si des ballons d'autres pays pouvaient vraiment entrer en douceur sur le continent américain, ou même entrer dans le ciel au-dessus de certains États, cela ne fait que prouver que le système de défense aérienne des États-Unis est complètement une décoration et qu'on ne peut pas lui faire confiance » avait déclaré à l'époque le Global Times tandis que la diplomatie déclarait dans un communiqué ceci "certains politiciens et médias américains utilisent l'incident comme un prétexte pour attaquer et diffamer la Chine".