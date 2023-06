S'étant retrouvé dans les mailles de la justice pour « tentative d’enlèvement et de séquestration », un garçon de 15 ans était devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce mardi 13 juin 2023. Le Ministère public a demandé à la Cour de se déclarer incompétente compte tenu de l’âge de l'accusé. Placé en détention provisoire depuis le 15 mai 2023, un jeune garçon âgé de 15 ans était à la barre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mardi 13 juin 2023.

Placé en détention provisoire depuis le 15 mai 2023, un jeune garçon âgé de 15 ans était à la barre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce mardi 13 juin 2023. Il a été épinglé dans une affaire de tentative de kidnapping d'une fillette. La scène s'est produite à Parakou où le mis en cause s'est introduit dans une maison pour enlever sa cible. Cependant, il a été appréhendé. Le mis en cause a reconnu les faits portés à sa charge. Cet adolescent aurait confié qu'il a agi ainsi, sur la demande de certains individus qui sont dans la brousse. Aux dires du jeune garçon, la bande de kidnappeurs pour laquelle il a voulu opérer cet enlèvement n'est pas à son premier forfait. Le Ministère public a requis l’incompétence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et le dossier a été renvoyé au 08 août prochain.