La nouvelle stratégie militaire de la Chine semble prendre une tournure inattendue. Selon une enquête approfondie de DER SPIEGEL, une entreprise chinoise appelée Lode Tech, fondée par l'homme d'affaires chinois Su Bin, recruterait activement des vétérans occidentaux pour renforcer ses connaissances en matière d'aviation militaire. Ces nouvelles allégations soulignent la stratégie d'espionnage complexe et multifacette de la Chine, qui s'étend au-delà de la récupération de technologies occidentales à l'embauche de vétérans militaires occidentaux expérimentés.

Su Bin, le fils d'un officier de l'Armée de libération du peuple, a une histoire notoire d'espionnage. En 2014, il a été arrêté et a avoué avoir passé six ans à collecter secrètement des informations pour la Chine, s'intéressant particulièrement aux plans de construction du C-17, un avion de transport développé par Boeing pour l'armée américaine. Selon DER SPIEGEL, Su Bin aurait utilisé son entreprise Lode Tech comme couverture pour son espionnage.

Il est apparu que Su Bin et son entreprise n'étaient pas uniquement intéressés par les technologies occidentales, mais aussi par le recrutement d'experts occidentaux dans le domaine de l'aviation. Alexander H., un ancien pilote de l'armée de l'air allemande, est devenu un "consultant en aviation" pour Lode Tech, une décision qui a fait l'objet de discussions au sein des cercles de la défense allemande.

Cette histoire illustre une stratégie bien pensée de la Chine visant à utiliser les talents et les connaissances occidentaux pour renforcer ses propres capacités militaires. Non seulement elle soulève des inquiétudes sur le transfert potentiel de connaissances sensibles, mais elle met également en évidence la vulnérabilité des occidentaux. Deux autres anciens pilotes de l'armée de l'air allemande, Peter S. et Dirk J., ont également été mentionnés en relation avec Lode Tech. Bien que la nature et l'ampleur de leur implication avec l'entreprise restent floues, le fait qu'ils soient associés à Su Bin et Lode Tech a de quoi inquiéter l' Allemagne. Il se pourrait bien que l'Allemagne ne soit pas la seule concernée par cette stratégie chinoise.