La toile ivoirienne est en ébullition depuis l'annonce du décès du célèbre blogueur et activiste Bob Lee, connu pour ses prises de position souvent controversées et ses confrontations verbales. Les rumeurs et les spéculations ont rapidement entouré les circonstances de son décès, certains internautes et influenceurs émettant des doutes sur la véracité de cette tragique nouvelle, d'autre s'en réjouissant affirmant qu'il avait été toujours méchant sur la toile. Certains, comme la tiktokeuse camerounaise Marie Bibi, ont même affirmé sans preuve que Bob Lee était bel et bien vivant, créant ainsi une autre polémique.

Mireille, la compagne de Bob Lee, est intervenue pour rétablir la vérité. Interrogée en direct le mardi 27 juin par Actu People, elle a confirmé la disparition de son conjoint suite à une maladie. Elle a également réfuté certaines allégations, insistant sur le fait que son compagnon ne vivait pas en sous-location et avait été transparent sur son état de santé avec ses abonnés. D'après elle, il tenait à ce que ses followers comprennent les raisons de son absence sur les réseaux sociaux.

Bob Lee, malgré son amour pour la polémique, est décédé le samedi 24 juin dernier, contrairement aux fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux prétendant qu'il était décédé le dimanche 11 juin dernier. Mireille est venue récupérer des affaires chez lui et a déclaré : "Le corps de Bob Lee n'était pas en putréfaction. Il n'y avait pas d'odeur ni de mouches chez lui. Son corps est actuellement à la morgue".

Au-delà de la controverse qui entoure son décès, Mireille a révélé que Bob Lee avait toujours voulu être enterré chez lui, en Côte d'Ivoire. Il était fier de sa terre natale Divo et de son village Bondoukou. Malgré son changement de nationalité et de nom lorsqu'il était aux États-Unis, où il s'appelait Gilles Mason, son souhait était de retourner sur sa terre d'origine pour son dernier voyage. L'annonce de la mort de Bob Lee a semé la confusion sur la toile ivoirienne. La confirmation de son décès par sa compagne a mis fin à certaines spéculations, mais l'onde de choc continue de secouer la communauté ivoirienne.