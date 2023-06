Dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Guépards du Bénin croiseront, ce samedi 17 juin 2023 au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou, les crampons avec les Lions de la Téranga du Sénégal. Reçu ce jeudi 15 juin 2023 sur BIP radio, le capitaine des Guépards du Bénin, Stéphane Sessègnon a indiqué que l’enjeu de la rencontre Bénin # Sénégal, est de renouer avec la victoire.

Car selon lui, cela fait un bon moment que la sélection nationale « n’a pas gagné » de match. C’est pourquoi, il a souligné que « ça sera très important de gagner ce match ». Le capitaine de l’équipe nationale béninoise a affirmé qu’« après l’enjeu, on sait que sur les deux matchs, le match le plus important sera » celui contre le Mozambique. Mais, il pense qu’une victoire contre le Sénégal va leur permettre de « redonner la confiance pour mieux préparer le match du Mozambique ».

Parlant de la manière dont se prépare un tel match notamment contre le Sénégal, Stéphane Sessègnon a laissé entendre qu’il faut « juste la motivation » et qu’«il n’y a pas de magie ». Pour lui, les Guépards ont eu « la chance que ce match contre le Sénégal » se joue à domicile ». Ils ont eu « assez de temps de préparation par rapport aux deux précédents ». Il a précisé qu’ils ont travaillé sur les plans physique et tactique et que psychologiquement, il espère que tout se passe bien. Il a aussi déclaré que « l’espoir est possible ». Il a rappelé que les Béninois ont « eu déjà la chance de battre un champion d’Afrique ici à Cotonou » notamment les Fennecs de l’Algérie.

C’est pourquoi, il pense que cela leur « réussira encore sur ce match ». Il a reconnu que la rencontre Bénin # Sénégal « va être difficile » mais il pense que « rien n’est impossible ». « Ils nous ont battu à l’aller mais nous sommes dans un autre contexte » a-t-il fait savoir. Malgré que l’équipe sénégalaise regorge en grande majorité des joueurs évoluant dans de grands championnats, l’ancien sociétaire du Paris Saint Germain (PSG) a affirmé que lorsqu’ « on représente notre pays, il faut avoir un peu de fierté et de dignité ». C’est pour cela qu’il pense que dans le cadre du football, « on n’a pas besoin d’être impressionné même si en face on sait qu’il y a du lourd ». Selon lui, c’est à eux « de tout faire pour aller chercher la qualification même si ce ne sera pas facile » et qu’« une victoire contre le Sénégal, ça sera une bonne affaire » avant d’ajouter : « essayons de prendre un point ici » .