Certains quartiers de Cotonou sont déjà sous le poids de l'inondation après quelques pluies enregistrées ces derniers jours. A travers un communiqué en date du 12 juin 2023, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable José Tonato, a donné des consignes aux populations qui résident dans des zones en proie à l’inondation. Afin d'amoindrir les désagréments qui leurs sont habituellement causés pas l'inondation, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, José Tonato a donné quelques conseils aux populations qui vivent dans des zones constamment inondées.

Il s'agit entre autres des populations qui vivent à proximité de la clôture de l’aéroport de Cotonou, dans la rue 12.200. Il leur conseille dans un premier temps de suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales et d'appliquer les consignes données par les autorités compétentes. Dans un second temps, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable invite les populations à ne pas vivre dans les maisons menaçantes de ruine, susceptibles de s’écrouler par l’effet des eaux ou les maisons dont les fils électriques sont immergés. En cas de besoin, le numéro 166 est mis à disposition des populations pour recevoir de l'aide ou pour dénoncer les comportements à risques.