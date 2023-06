Depuis ce lundi 12 juin, Kylian Mbappé alimente les débats dans la sphère footballistique. En effet, le natif de Bondy a adressé un courrier aux dirigeants parisiens pour leur signifier qu’il ne prolongerait pas son contrat après 2024. Cette information est devenue virale et certaines rumeurs ont vite fait d’annoncer le champion du monde 2018 au Real Madrid. La saison dernière, il s’en est fallu de peu pour que le joueur de 24 ans rejoigne la Casa Blanca. Le dossier Mbappé est désormais une affaire d’État, car le président de la République, Emmanuel Macron souhaite faire tout son possible pour convaincre Mbappé de poursuivre l’aventure avec les rouges et bleus.

La saison écoulée, le locataire du palais de l’Élysée était déjà intervenu afin que l’ancien Monégasque prolonge son bail avec le club de la capitale française. Selon certaines indiscrétions, l’intervention d’Emmanuel Macron avait joué un grand rôle dans la décision finale de Kylian Mbappé. Ce mercredi 14 juin, alors qu’il était au salon VivaTech, à Paris, Emmanuel Macron s’est exprimé sur le dossier Mbappé. Interrogé par un jeune fan du PSG, Macron a affirmé qu’il n’a pas d’informations chaudes en ce qui concerne le numéro 7 parisien avant d’ajouter qu’il va pousser fort afin que Kylian Mbappé prolonge son contrat avec le PSG.

La saison dernière, en plus d’Emmanuel Macron, un autre ancien président français en la personne de Nicolas Sarkozy avait aussi plaidé auprès du virevoltant attaquant pourqu'il remballe avec les 11es fois champion de France. Voici ce que Mbappé affirmait après sa prolongation. "On a échangé. Le président (Macron) aime le football, M. Sarkozy aussi, il vient souvent au Parc des Princes. On a beaucoup échangé sur cette éventualité de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Ils m'ont fortement conseillé de continuer dans mon pays, d'encore un peu écrire l'histoire du PSG. Mais c'est avant tout ma décision et je l'ai prise personnellement"