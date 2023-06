La tournée « Osez Le Bénin» ! Roadshow France2023 » a effectivement démarré le lundi 19 juin 2023 à Marseille notamment dans la région Provence -Alpes-Côte d’Azur. La délégation béninoise conduite par Laurent Gangbès, directeur de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a présenté devant un auditoire de plus de 80 industriels provençaux, les opportunités d’investissement exceptionnelles qu’offre le Bénin notamment la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Le directeur général de l’Apiex a convaincu son auditoire à travers ses différentes explications. Cela en témoigne la présence remarquée de Bernard Kleynhoff, vice-président de la région Provence -Alpes Côte d’Azur et représentant des industriels français qui a été lui aussi conquis par les propos du directeur général de l’Apiex, Laurent Gangbès dans les opportunités d’investir dans le secteur de l’agriculture , l’agroalimentaire , du tourisme , de l’ industrie pharmaceutique et du numérique .

Le directeur général de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin), Létondji Beheton a, de son côté, exposé en détail le dispositif spécifique mis en place au sein de la GDIZ qui ambitionne de devenir la première zone industrielle de l’Afrique. Les différentes explications des directeurs généraux de l’Apiex et de la Sipi- Bénin ont été renchéries successivement par le directeur de la Société immobilière d’Aménagement Urbain ( SImAU), Achille Houssou, le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin ( CDC Bénin), Létondé F.Brice Houéton et le président du CAMec, Alain Amoussoukpèvi. Après la fructueuse séance d’échange avec les investisseurs de la région Provence -Alpes Côte d’Azur, la délégation béninoise a visité l’usine Fer à Cheval, ceci pour s’imprégner du processus traditionnel de fabrication du célèbre savon marseillais. Il faut signaler que ce Roadshow France 2023 est organisé avec le support et l’accompagnement de Bpifrance partenaire stratégique du Bénin.