16 décès ont été enregistrés en République du Sénégal après 72h d'affrontements violents. Une vingtaine de banques a été attaquée lors des manifestations et les transferts d’argent sont à l’arrêt. Les manifestants ont également endommagé de nombreuses infrastructures du pays dont les installations d'eau et d'électricité. ‹‹ Pour faire face à la haine en ligne, le gouvernement a demandé aux opérateurs de télécommunications de couper l’internet mobile. Coupé hier dimanche, Internet n’était disponible que par la fibre ››, informent les médias locaux. Mais la situation est actuellement sous contrôle d'après la police sénégalaise.

L’organisation humanitaire la Croix Rouge a secouru 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte et 36 éléments des forces de défense et de sécurité. Plus de 500 individus ont été interpellés. Dans certaines localités, des Banques telles que la BOA, Ecobank, Banque Atlantique, UBA, la CBI International Bank, la Banque Islamique du Sénégal ( BIS), ORABANK de Soprim, la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) ont été attaquées. Pour rappel, les manifestations violentes ont été enclenchées en République du Sénégal depuis jeudi 1er juin dernier, notamment à Dakar et à Ziguinchor, dans le sud du pays après la condamnation de Ousmane Sonko, le principal adversaire de l'actuel président Macky Sall. Il a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.