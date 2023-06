Après des débats juridiques de haute intensité, la sentence est finalement tombée le 2 juin. Pierre de Maillard, 56 ans, prêtre de son état, a été jugé coupable par la cour d’assises de la Vendée pour des crimes sexuels contre des mineurs. De Maillard a fait face à une lourde condamnation de vingt ans de réclusion criminelle, une sentence qui marque la gravité des crimes commis. Les faits reprochés à l'abbé de Maillard sont d'une gravité exceptionnelle.

Jugé pour quatre viols et trente-trois agressions sexuelles commis entre 1995 et 2020, la plupart de ses victimes, au nombre de 27, étaient mineures lors des incidents et presque toutes appartenaient à la communauté chrétienne intégriste Saint-Pie X, où de Maillard a exercé dans plusieurs départements.

Défis dangereux sur les réseaux sociaux: nécessité d'agir pour protéger les mineurs Les réseaux sociaux sont devenus un élément incontournable de la vie moderne, en particulier pour les enfants et les adolescents. Bien qu'ils puissent être utiles…

En plus de sa peine de prison, il lui est interdit de toute interaction avec des mineurs et il est banni à vie des régions de Vendée et Charente-Maritime. Son nom sera inscrit sur le Fijais, le registre des délinquants sexuels. À sa libération, il sera soumis à un suivi socio-judiciaire obligatoire d'une durée de dix ans avec une obligation de soins.

Cette sanction était non seulement attendue, mais nécessaire au regard des faits reprochés, selon Lionel Béthune de Moro, avocat des victimes. Le verdict a suivi de près les recommandations de l'avocate générale, Emmanuelle Lepissier, qui a qualifié les faits d'"hors normes". Malgré la lourdeur de la peine, l'abbé de Maillard ne prévoit pas d'appel, selon son avocat. Cependant, l'affaire pourrait ne pas en rester là. Trois nouvelles plaintes ont été déposées récemement, laissant envisager l'ouverture d'une nouvelle enquête judiciaire et, éventuellement, un second procès.