Le monde naturel ne cesse de nous surprendre avec des découvertes époustouflantes. Récemment, une nouvelle sensationnelle a captivé l'attention du monde entier : la découverte du plus grand arbre jamais répertorié sur le continent asiatique. Situé dans une région reculée de Chine, cet arbre gigantesque mesure 102m (335 pieds), devenant ainsi le deuxième arbre le plus grand au monde derrière le sequoia géant qui aurait entre 600 et 800 ans et mesurerait près de 116m selon des estimations datant de l'année dernière.

Au cœur de la Chine, une découverte extraordinaire a récemment été faite : l'un des plus grands arbres du monde. Cette merveille de la nature a été trouvée dans la région autonome du Tibet, précisément dans la réserve naturelle du Grand Canyon de Yarlung Zangbo, à Bome County, Nyingchi City. Ce géant végétal, un cyprès de l'Himalaya (Cupressus torulosa), s'élève majestueusement à une hauteur de 335 pieds(102m), ce qui en fait l'un des arbres les plus imposants de notre planète. La découverte de cet arbre gigantesque a été réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université de Pékin, qui a utilisé un drone équipé d'un capteur lidar.

Grâce à cette technologie de pointe, ils ont pu cartographier avec précision l'environnement et créer un modèle 3D de l'arbre, confirmant ainsi sa place en tant que deuxième plus grand arbre au monde, après le séquoia géant Hyperion. Le Grand Canyon de Yarlung Zangbo, où se dresse cette majesté de la nature, est déjà réputé pour être le canyon le plus profond du monde, avec une profondeur moyenne d'environ 16 000 pieds et une profondeur maximale de 19 714 pieds. Cet environnement spectaculaire et préservé abrite une diversité incroyable d'espèces végétales et animales, dont ce cyprès remarquable.

D'après la déclaration, cet arbre est un cyprès de l'Himalaya (Cupressus torulosa), tandis que d'autres rapports des médias d'État chinois le désignent comme un cyprès du Tibet (Cupressus gigantea). La découverte de cet arbre a été rendue possible grâce à l'utilisation d'un drone équipé d'un capteur lidar, comme l'a expliqué une autre déclaration de l'Université de Pékin. Le lidar est similaire au sonar et à l'écholocation, utilisant la lumière laser au lieu du son pour cartographier l'environnement.

À l'aide des données recueillies par le lidar, les chercheurs de l'Université de Pékin, du centre de conservation Xizijiang et du centre de conservation Shan Shui ont créé un modèle 3D de cet immense arbre, qui a été confirmé comme étant le plus grand arbre d'Asie après une étude sur le terrain. Cet arbre a battu les précédents records établis par la même équipe pour le plus grand arbre de Chine. En avril de l'année dernière, ils avaient découvert un arbre de 252 pieds de haut dans le comté de Medog, puis, un mois plus tard, un sapin de 272 pieds de haut dans le sud-ouest de la Chine.