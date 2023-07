Lors de la réunion de la Confédération africaine de football (Caf) le vendredi 07 juillet 2023 au Maroc, deux Béninois ont été nommés dans des commissions de l’instance faitière du football africain. Il s’agit de Hugues Alain Adjovi et Joël Campbell Adjoh. Hugues Alain Adjovi est désormais le président de la Commission des arbitres de la Caf. Il sera assisté entre autres dans sa gestion du Sud-africain Victor Gomez.

Arbitre de renommée internationale, Hugues Alain Adjovi et son équipe, composée de 11 membres, auront pour mission de dynamiser ce maillon important du football sur le continent. Quant à Joël Campbell Adjoh, il a été nommé coordonnateur des compétitions de la Confédération africaine de football. Avant sa nomination, Joël Campbell Adjoh était le directeur des compétitions au niveau de la Fédération béninoise de football (Fbf). Désormais présent dans l’administration du président de la Caf Patrice Motsepe, ce dernier pourra apporter son expertise et son expérience dans l’accomplissement de sa mission qu’on vient de lui confier. Avec la présence de Hugues Alain Adjovi et Joël Campbell Adjoh, le Bénin pourrait engranger les dividendes de la nomination de ses Béninois dans les sérails de la Caf.