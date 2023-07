Steve Ballmer, l'ancien PDG de Microsoft, est l'un des milliardaires qui a grimpé dans le classement des grandes fortunes du monde. Il a connu une ascension fulgurante au sein de l'entreprise, mais son parcours ne s'est pas limité à Microsoft. Camarade de classe de Bill Gates à l'université de Harvard, Ballmer a rejoint Microsoft en tant qu'employé en 1980. À cette époque, personne ne pouvait prédire l'ampleur du succès qu'il connaîtrait plus tard. Sa décision d'abandonner le programme de MBA de l'université de Stanford pour se joindre à Microsoft s'est avérée être une étape décisive dans sa vie.

Après avoir gravi les échelons de l'entreprise, Ballmer a pris les rênes de Microsoft en tant que PDG en 2000. Pendant son mandat de 14 ans, il a joué un rôle clé dans la croissance et le développement de l'entreprise. Sous sa direction, Microsoft a continué à innover et à se diversifier, lançant des produits emblématiques tels que Windows XP, Windows 7 et la suite Office. Cependant, la véritable marque de fabrique de Ballmer est sa passion et son enthousiasme contagieux. Ses célèbres apparitions lors des conférences de Microsoft, où il criait "Développeurs, développeurs, développeurs !" avec une énergie débordante, sont devenues légendaires.

En 2014, Ballmer a pris sa retraite de Microsoft, mais cela ne signifiait pas qu'il allait ralentir ses activités. La même année, il a réalisé un achat remarquable en acquérant l'équipe des Clippers de Los Angeles pour la somme record de 2 milliards de dollars. À l'époque, il s'agissait de la plus grande transaction jamais réalisée pour une équipe de la NBA. Depuis lors, la valeur de l'équipe des Clippers n'a cessé d'augmenter. Selon Forbes, elle est actuellement évaluée à 3,9 milliards de dollars. Cet investissement a donc été un véritable succès financier pour Ballmer.

La fortune de Steve Ballmer a également été boostée par la hausse du prix des actions Microsoft. En juin 2023, sa fortune a augmenté d'environ 3,1 milliards de dollars, portant sa richesse totale à des niveaux impressionnants. En mai de la même année, il avait déjà enregistré une augmentation de 5,3 milliards de dollars, principalement grâce à la hausse de 8% du prix des actions Microsoft. Cette progression spectaculaire a propulsé Ballmer à la 8e place du classement des grandes fortunes du monde, témoignant de son succès continu en tant qu'entrepreneur et investisseur.