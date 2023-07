À l'approche du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, les rumeurs d'une nouvelle monnaie d'échange adossée à l'or alimentent les discussions économiques mondiales. Cette annonce pourrait représenter une étape majeure dans la remise en question de la prééminence du dollar américain. Les BRICS, un groupe de pays émergents comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont accumulé des réserves d'or significatives au cours de la dernière décennie. Notamment, la Russie et la Chine figurent parmi les plus grands producteurs d'or au monde. Si cette monnaie adossée à l'or devient réalité, elle pourrait déstabiliser l'ordre économique mondial et marquer une étape majeure vers la dé-dollarisation de l'économie mondiale.

Toutefois, des tensions subsistent au sein des BRICS concernant la concrétisation de cette monnaie. Leslie Maasdorp, directeur financier de la nouvelle banque de développement des BRICS, a déclaré que l'organisation se concentrait actuellement sur l'encouragement du commerce direct en utilisant les monnaies nationales des pays membres, et que la création d'une nouvelle forme de monnaie fiduciaire n'est pas imminente. Néanmoins, Maasdorp a souligné que l'ambition d'une telle monnaie reste à moyen ou long terme. De plus, il a assuré que les projets de développement soutenus par la banque des BRICS dépendent encore du dollar, malgré des affirmations contraires de responsables russes et brésiliens.

Cette nouvelle monnaie, si elle voit le jour, pourrait provoquer une dévaluation significative du dollar américain, qui n'est plus adossé à l'or depuis 1971. L'analyste financier Jim Rickards a averti d'une possible dévaluation de 80% de la valeur du dollar si le prix de l'or atteint 10 000 dollars l'once. Par conséquent, l'introduction d'une monnaie adossée à l'or pourrait déclencher une inflation significative, une hausse du prix de l'or et d'autres matières premières. Les pays producteurs de matières premières, comme les BRICS, pourraient tirer avantage de cette situation économique, renforçant ainsi l'utilisation de la monnaie des BRICS pour le commerce des matières premières sur les marchés internationaux.

Cependant, cette initiative n'est pas sans opposition. Le marché financier occidental risque de réagir fortement pour protéger le dollar et contrecarrer les efforts des BRICS, notamment en forçant la baisse de la valeur de l'or. L'avenir de cette nouvelle monnaie dépendra en grande partie de l'évolution de la situation géopolitique et des négociations au sein des BRICS. Si le groupe parvient à surmonter les obstacles internes et externes, le sommet de l'Afrique du Sud pourrait marquer le début d'une nouvelle ère monétaire mondiale.