Le duel entre les deux milliardaires américains et patrons respectifs de Twitter et Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, se poursuit sur un autre terrain, sur la toile. Ce lundi 10 juillet 2023, Elon Musk s’est moqué de la nouvelle application rivale du réseau social de l’oiseau bleu, Threads de Meta. Dans une publication, il a écrit que : « Cette application vous fera rire plus que tout le reste réuni. Mais attention... ne soyez pas surpris... il y a aussi du négatif ». Les propos d’Elon Musk interviennent dans un contexte où Threads se propose comme une alternative conviviale à Twitter, après son lancement la semaine dernière.

« Nous voulons faire autrement »

Ce sont des avantages que Mark Zuckerberg, lui-même, avait mis en avant dans plusieurs messages postés sur la nouvelle plateforme. « Notre but est de rester amical en grandissant. Je pense que c'est possible et que ce sera la clé de notre succès », avait-il déclaré avant d’ajouter que : « C'est l'une des raisons pour lesquelles Twitter n'a jamais été aussi performant qu'il aurait pu l'être, et nous voulons faire autrement ». Cela avait poussé Elon Musk à réagir. « Il vaut mieux être attaqué par des inconnus sur Twitter, que de se noyer dans le faux bonheur d'Instagram qui cache la souffrance » avait-il rétorqué. Pour rappel, suite à son lancement, Threads a battu un record de croissance avec plus de 100 millions d’utilisateurs inscrits, en moins d’une semaine.

Combat Musk - Zuckerberg: le montant faramineux que pourrait rapporter leur match, selon l'UFC Le potentiel combat entre les deux mastodontes de la Tech Elon Musk et Mark Zuckerberg est un sujet qui suscite de nombreuses réactions depuis des…

Après le lancement du rival de Twitter, le patron de Meta avait fait son retour, après 11 années d’absence sur le réseau de l’oiseau bleu. Mark Zuckerberg avait également partagé des nouvelles concernant Threads. Il avait révélé que deux millions de personnes s'étaient inscrites à l'application en seulement deux heures, ce qui témoigne de l'intérêt suscité par ce nouveau rival de Twitter. En réponse à un combattant de MMA, Mark Davis, Zuckerberg avait déclaré : « Je pense qu'il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d'un milliard de personnes dessus. Twitter a eu l'occasion de le faire, mais n'a pas réussi. J'espère que nous le ferons. »