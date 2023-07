La Corée du Sud a décidé d’agir face à la multiplication des tirs de missile de sa voisine du nord. Selon les informations de la presse sud-coréenne, le ministère de la Défense a annoncé ce lundi 03 juillet 2023, son engagement à redoubler d'efforts pour développer des "capacités écrasantes" afin de faire face aux menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. La question de la sécurité sud-coréenne a été abordée lors d’une réunion des commandants militaires présidée par le ministre de la Défense, Lee Jong-sup.

Six axes prioritaires politiques ont été abordés

Elle a pour but d’examiner les principales tâches des forces armées, dans un contexte où les tensions militaires persistent dans la péninsule coréenne suite aux récents tirs de missiles balistiques de courte portée effectués par Pyongyang. « Nous avons décidé d'accélérer davantage ces efforts afin d'établir des capacités écrasantes face aux menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord », a déclaré le ministre de la Défense dans un communiqué. Notons qu’au cours de la réunion des commandants militaires, six axes prioritaires politiques ont été abordés. Au nombre de ceux-ci figurent notamment le renforcement des moyens pour contrer les menaces nucléaires et de missiles.

À ceux-ci s’ajoutent l'amélioration des capacités de dissuasion étendue en coopération avec les USA, le renforcement des capacités d'opérations dans de nouveaux domaines, le transfert du contrôle opérationnel en période de guerre des troupes sud-coréennes de Washington à Séoul, entre autres. Pour rappel, les propos du ministre sud-coréen de la Défense interviennent plusieurs mois après que Pyongyang a confirmé avoir tiré un nouveau de type de missile à combustible solide. À en croire le média officiel KCNA, il s’agit d’un Hwasong-18, qui représentera un « moyen clé de la force militaire stratégique » de la Corée du Nord. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-Un, avait, à ce moment, exprimé sa satisfaction tout en indiquant qu’il s’agit d’une étape majeure dans le développement du pays.