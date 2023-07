Face à une vague d'événements désolant tendant à mettre à mal l'évolution de cette discipline sportive, l'union nationale des footballeurs professionnels après maintes interventions surtout celle concernant les joueurs de la jeunesse sportive de Ouidah, a sifflé la fin tout en profitant pour situer les responsabilités. Le président délégué de l'Union Nationale de Footballeurs Professionnels du Bénin (UNFPB), Léon Landry AISSOUN appelle à la responsabilité et à la transparence des joueurs.

C'est à travers un message adressé à ces derniers qui souligne de l'importance pour les joueurs d'agir de manière professionnelle et responsable qu'il évoque : « Tous les joueurs doivent comprendre l'importance de leur métier et doivent s'engager à donner le meilleur d'eux-mêmes sur et en dehors du terrain. Cela implique de respecter les contrats, de se préparer physiquement et mentalement, et de se comporter de manière exemplaire» a-t-il commencé. Par ce geste du creuset, le joueur se met désormais au centre de ses faits en agissant de la meilleure des façons afin d'instaurer l'éthique dans le football.

Pour atteindre sa cible, l'Unfpb a enclenché depuis peu, une série d'actions. Quant à l'accompagnement du gouvernement, l'accent est mis sur le mode de gestion pour la transparence : « L'UNFPB fait des formations et des tournées de sensibilisation pour aider les joueurs à comprendre l'importance de leur rôle en tant que professionnel du football. Les subventions gouvernementales sont une ressource précieuse pour les clubs de football, mais elles doivent être gérées de manière transparente et responsable» a-t-elle fait savoir.

Et pour conclure ses dits, le syndicat des footballeurs professionnels affirme que:« L'absence d'audit de la gestion peut entraîner des abus et une mauvaise utilisation des fonds. Les autorités compétentes doivent mettre en place des mécanismes de contrôle et de suivi pour garantir que les subventions sont utilisées de manière appropriée et bénéficient réellement au développement du football».