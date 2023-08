Avec un seul point, les protégés du coach H. Cool décrochent leur ticket pour les demi-finales de la 3ème édition de qualification du tournoi Wafu B. C'est une compétition de football qui entre dans le cadre des préliminaires de la ligue des champions africaines féminine. Après sa sortie face au club burkinabè, les Béninoises de l’équipe de football féminin Sam Nelly n'ont pas été à la hauteur de leurs adversaires de Delta Queens.

Dans le groupe A, Delta Queens s'en sort avec 6 points et garde la tête du groupe. Sam Nelly revient en deuxième position et obtient également sa qualification. Au récapitulatif, Les matchs de groupe de la troisième édition du tournoi qualificatif de la ligue des champions féminin de football sont arrivés à leur terme ce vendredi 25 Août 2023. Les clubs qualifiés pour les demi-finales sont connus ainsi que les affiches de cette phase.Au récapitulatif, dans le groupe B, Ampem Darkoa du Ghana atomise Amis du Monde ( 4-2 ) et Athlectico FC ( 3-1). La formation ghannenne conserve sa première place avec 6 points et valide son ticket pour le prochain tour.

Équipe championne de la Côte d’Ivoire, Athlectico FC totalise rejoint le dernier carré avec trois points.Voici les équipes qualifiées pour les demi-finales:Delta Queens, Sam Nelly, Ampem Darkoa et Athlectico FCLes affiches des demi-finales connuesPour cette dernière ligne droite , Ampem Darkoa et Sam Nelly vont s’affronter tandis que Delta Queens défiera Athlectico FC de la côte d’ivoire.