Suite au Coup d’État intervenu au Gabon, le président camerounais Paul Biya a procédé à de nouvelles nominations au sein de son armée. Paul Kagame, le dirigeant du Rwanda a aussi opéré des changements et pas des moindres dans l’institution militaire rwandaise. Ce mercredi 30 août, les Rwanda Defence Forces (RDF) ont indiqué dans un communiqué qu’une dizaine de généraux sont désormais à la retraite. Dans la liste de ces hauts gradés figure le nom du célèbre général James Kabarebe. Ce dernier fut pendant de nombreuses années le bras droit sécuritaire de Paul Kagame.

Il avait la confiance absolue de l’homme fort de Kigali. Selon des sources concordantes, le discret James Kabarebe était l’un des personnages les plus influents du régime de Paul Kagame. Il a participé à mettre en place les fondements du Front patriotique rwandais (FPR). Le général de 64 ans chemine aux côtés du président rwandais depuis les années 90. Il fut d’abord aide de camp de Paul Kagame en 1994 avant d’occuper les plus hautes fonctions de l’armée. Il occupera le poste de chef d’état-major durant de nombreuses décennies avant de prendre la tête du ministère de la Défense (2010 à 2018). Parmi les autres généraux qui viennent d'être mis à la retraite, on peut citer le général Fred Ibingira, les lieutenants-généraux Charles Kayonga, et Frank Mushyo Kamanzi, le major-général Albert Murasira.

Depuis le mois de juin, Paul Kagame a entrepris un vaste programme de restructuration de son armée. Ce remaniement avait entraîné le changement du ministre de la Défense et du chef d’état-major. La mise à la retraite des dizaines de généraux suit apparemment cette logique enclenchée en juin. 83 autres officiers supérieurs furent aussi mis à la retraite. Pour revenir sur James Kabarebe, il faut noter qu’il est depuis 2019, conseiller spécial de Kagame pour les questions de défense et de sécurité.

Une page s’apprête donc à se tourner au Rwanda. Paul Kagame est connu pour sa capacité à percevoir les mutations dans divers domaines (économique, sociale, géopolitique, sécuritaire). Ses collaborateurs lui accordent cette faculté à anticiper les choses et à opérer des choix forts pour la bonne marche de son pays. Ce remaniement dans l’armée s’inscrit-il dans ce sens ?