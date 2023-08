Du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023, la capitale politique du Ghana, Accra accueillera la 3ème édition des Championnats d’Afrique de Natation juniors de la Zone2. 27 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre participeront à cette compétition. Le Bénin sera représenté par 7 nageurs juniors dont 5 sélectionnés à partir de leurs performances des derniers championnats nationaux de leurs catégories. Parmi ces 5 sélectionnés, 4 sont à Cotonou et un à Johannesburg en Afrique du Sud.

Parmi les 4 athlètes mineurs résidant à Cotonou, 3 ont pu avoir leur passeport pour rallier Accra après avoir été soumis à un régime de préparation intense pendant 10 jours. Il s’agit de Priscile Dossou, Augustin Kakpovi et Loïck Houégbè. La non présence du 4ème athlète, Magnificat Tobada est due à l’absence des parents de ce dernier hors du territoire national pour lui remplir les formalités d’établissement de passeport. Pour ces Championnats d’Afrique de Natation juniors de la Zone 2, il y aura la présence de Raoufath Radji du club de la Bceao à Dakar au Sénégal, de Ionnah Douillet et Alexis Kpadé. Il faut préciser que l’équipe béninoise est composée de 4 nageurs et 3 nageuses qui sont sous la direction de l’entraîneur Honoré Sèmalon Gounadon. Signalons que ces 3èmes Championnats d‘Afrique de natation juniors Zone 2 sont très déterminants pour la sélection qui sera retenue pour la 15ème édition des Championnats d’Afriques juniors qui aura lieu du 06 au 10 décembre 2023 en Ile Maurice.