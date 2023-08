La ville de Parakou va accueillir les athlètes élèves de l'enseignement primaire du Bénin. L'édition 2023 se tiendra du 1er au 5 septembre prochain. Une idée du gouvernement qui ambitionne de professionnaliser le football en commençant par la base. Les élèves des différents établissements publics comme privés seront donc au rendez-vous dans plusieurs disciplines.Ils viendront de presque tous les départements du Bénin pour prendre part au rendez-vous sportif annuel. Le football, le handball, le volley-ball et l’athlétisme, sont entre autres disciplines sur lesquelles les élèves seront évalués à la cité des Kobouru.

Cette ambition portée par le Bénin à travers ses institutions en charge du secteur des sports et éducation au niveau des établissements primaires publics et privés, des lycées et collèges bénéficie de l'accompagnement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).Pour rappel, le lundi 21 juin 2021, à la salle bleue du Palais des Congrès à Cotonou, le ministre des Sports Oswald Homeky, la représentante de la FIFA, Géraldine Heinen et le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus ont procédé à la signature de la convention d'accueil et d'organisation de la phase finale du championnat national scolaire, suivie du lancement officiel du logotype qui marque par la même occasion, le lancement officiel de la compétition. Par cette organisation, les autorités béninoises entendent imprimer leur marque au plan national et international, un message fort dans ce projet. Ils sont partis d'un triptyque : vision -voyage-prestige. À ce triptyque , s'ajoute l'idée de faire connaître les richesses culturelles du pays.