Dans un contexte de relations internationales complexes, la députée conservatrice Alicia Kearns tire la sonnette d'alarme sur les craintes grandissantes quant à la dépendance du Royaume-Uni vis-à-vis de la Chine. Cette inquiétude repose sur l'ambition de Pékin de consolider son emprise sur des pans cruciaux de l'économie britannique. Alors que les relations entre les deux puissances se détériorent, l'idée d'une dépendance future du Royaume-Uni envers la Chine suscite de sérieuses préoccupations. L'élue a exprimé ses craintes à Express.co.uk.

Au cours des dernières décennies, la Chine a connu une montée en puissance fulgurante, devenant aujourd'hui un acteur incontournable avec près de 20 % du PIB mondial. Sous la présidence de Xi Jinping, le pays a adopté une stratégie économique et politique tournée vers l'extérieur, mettant en œuvre une politique de soft power à grande échelle. La Chine a massivement investi dans des pays du monde entier, ne laissant que peu d'États en marge de cette expansion, dont le Royaume-Uni, qui figure parmi ses principales cibles.

Alicia Kearns, députée conservatrice et présidente de la commission des affaires étrangères, s'inquiète du fait que le Royaume-Uni risque de devenir "dépendant" de la Chine à l'avenir. En effet, la Chine cherche à consolider son emprise sur les principaux secteurs de l'économie britannique grâce à des investissements massifs. Des personnalités chinoises influentes possèdent déjà des participations dans des industries et des entreprises critiques au Royaume-Uni, ainsi que dans l'État chinois lui-même.

Elle met en garde contre les conséquences d'une dépendance totale envers la Chine, notamment en matière d'approvisionnement et d'accès aux données, mais également quant à la capacité de Pékin à contrôler l'infrastructure nationale critique du Royaume-Uni. "Les conséquences de la poursuite des investissements malveillants sont qu'en tant qu'État, nous ne serons pas en mesure d'avoir la souveraineté dont nous avons besoin pour nous protéger", a affirmé l'élue britannique au média local.

Cette dépendance croissante du Royaume-Uni à l'égard de la Chine soulève des questions sérieuses quant à la souveraineté britannique. La députée de Rutland et Melton souligne que si le Royaume-Uni ne prend pas des mesures pour contrer ces investissements malveillants, sa souveraineté pourrait être gravement compromise. Cette dépendance de la Chine pourrait s'étendre à divers aspects vitaux, tels que les chaînes d'approvisionnement, l'accès aux données ou même la capacité de contrôler l'infrastructure nationale critique. Si le Royaume-Uni se retrouve faible et dépendant chez lui, il ne pourra pas exercer une influence forte et dissuasive à l'étranger.