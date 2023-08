Le fondateur du groupe paramilitaire privé Wagner Evguéni Prigojine a péri dans le crash d'avion dans la région de Tver. C’est du moins en ces mots que l'agence russe de transport aérien a confirmé le décès de cet homme qui aura marqué d’une manière ou d’une autre la scène politique internationale au cours de ces dernières années. L’homme très proche du président Vladimir Poutine s’était affiché la dernière fois dans une vidéo quelques jours avant sa mort.

Dans cette séquence, tournée probablement en Afrique selon plusieurs sources, Prigojine apparaît dans une tenue de camouflage, debout dans une zone désertique, tenant un fusil à la main. La vidéo n’a tout de même donné aucune précision sur le lieu, encore moins sur la période à laquelle elle a été tournée. Cette prise de parole qui a été visiblement la dernière a été l’occasion pour lui de réaffirmer la détermination de sa société à combattre le terrorisme.

« La température est de plus de 50 degrés - tout se passe comme nous le souhaitons. Le groupe paramilitaire Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents, et l'Afrique plus libre. Justice et bonheur - pour le peuple africain, nous faisons de la vie un cauchemar pour l'État islamique et Al-Qaïda et d'autres bandits », avait-il déclaré au cours de cette dernière apparition.

Evguéni Prigojine n’aura tout de même pas été qu’un allié du Kremlin. Il s’est également illustré par la rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Ces événements ont été la finale d’une série de mécontentements entre les deux hommes. Peu après, il est visiblement tombé en disgrâce auprès du Kremlin. Le président de la Biélorussie qui aura servi de médiateur dans cette crise a fait des révélations sur les échanges qu’il a eus avec le président russe Vladimir Poutine au sujet du patron de Wagner.

Loukachenkoa fait savoir qu’il se serait opposé à l’option de tuer le patron de Wagner. « Je lui ai dit : 'Ne fais pas ça », a-t-il confié. On retiendra tout de même du défunt Evguéni Prigojine qu’il avait été d’une importance capitale pour la Russie en Afrique. Grâce à sa société violemment contestée par les pays occidentaux, la Russie a pu davantage marquer sa présence sur le continent africain malgré l’opposition des grandes puissances. Le Mali et le Burkina ont récemment rejoint les rangs des pays bénéficiaires de ses services.