En remportant sa première Coupe du monde de football, l'équipe féminine espagnole entre dans l'histoire. Une célébration qui a été marquée par une controverse concernant des images qui ont été diffusées par de nombreux médias espagnols. Dans ces photos, Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football, embrasse une joueuse de la sélection sur la bouche.

En vidéo, Rubiales embrasse Jennifer Hermoso alors qu'elle tenait la tête avant de hisser le trophée de la Coupe du monde sur le podium. Une image qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Face à cette situation, le ministre des Sports de l'Espagne a répondu à la polémique sur le baiser du président de la Fédération espagnole de football avec la joueuse Jennifer Hermoso. Il affirme que Luis Rubiales ne pouvait pas agir de cette manière.

Luis Rubiales présente ses excuses

Après le baiser avec Jennifer Hermoso, le président de la Fédération espagnole de football a présenté ses excuses, ce lundi 21 août 2023.

Bien que la mère de la joueuse ait tenté de minimiser les événements en prétendre que l'important était que sa fille gagne le titre de championne du monde, le président de la Fédération espagnole a finalement pris la décision de s'excuser.

"Il s'agissait d'une période historique, probablement l'une des plus belles de l'histoire du football espagnol. La Fédération a fourni un travail considérable et nous en sommes très fiers. Entre la joueuse et moi, il y a un fait que je regrette. Je m'excuse pour tout ce que cela a causé. Tout comme pour les autres joueuses, nous avons une relation merveilleuse les uns avec les autres. Je dois reconnaître que j'ai commis une erreur. Dans un moment d'euphorie, c'était sans mauvaise intention. On l'a considéré comme quelque chose de normal ici, mais en dehors, une agitation a commencé. Cela l'a emporté sur la célébration et la reconnaissance qui revient à l'équipe." A-t-il déclaré.