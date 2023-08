Le monde politique malien continue de subir des bouleversements majeurs alors que de nouvelles nominations ont été annoncées dans le sillage de la démission de Salif Keïta du Conseil National de la Transition (CNT). Cette décision a pris beaucoup par surprise, étant donné que Keïta était une figure éminente de la scène musicale et sociale du pays depuis des décennies. Cependant, il semble que son retrait du CNT ne signifie pas la fin de son engagement politique. Quelques jours à peine après avoir officiellement quitté le CNT, Salif Keïta a été élevé au rang de Conseiller spécial à la Présidence.

Cette nomination a suscité des réactions variées au sein de la population malienne, allant de la surprise à l'enthousiasme. Keïta, en tant que chanteur et défenseur des droits des albinos, a toujours eu une voix forte pour les marginalisés. Sa nomination en tant que Conseiller spécial chargé de la Culture est perçue par beaucoup comme un moyen d'assurer une voix pour les artistes et les minorités dans les cercles décisionnels. Cependant, les nominations ne se sont pas arrêtées là.

Parmi les autres personnalités nommées, on compte les anciens ministres Diaminatou Sangaré, Sidibé Dedeou Ousmane et Assétou Founé Samaké. Ces personnalités apportent avec eux une expérience politique variée, ayant déjà occupé des postes clés au sein du gouvernement. Leur expertise dans des domaines tels que l'éducation nationale et les affaires juridiques pourrait jouer un rôle crucial dans les défis auxquels le Mali est confronté en cette période de transition politique. La chronologie des nominations peut sembler quelque peu désordonnée, mais elle souligne la complexité du processus politique en cours.

Assétou Founé Samaké Migan est en tête de la liste des noms sur le décret de nomination, signé le 11 août dernier. Cette action peut être perçue comme un geste significatif en faveur de l'équité des genres, alors que les femmes continuent de gagner en influence dans les sphères politiques et sociales. Sidibé Dedeou Ousmane, un ancien ministre de l'Éducation nationale, a également été nommé Conseiller spécial. Son expérience dans le domaine de l'éducation pourrait s'avérer inestimable alors que le Mali cherche à améliorer son système éducatif et à garantir un avenir meilleur pour ses jeunes citoyens.

Un autre nom qui a retenu l'attention est celui de Boya Dembélé, ancien Procureur général de la Cour suprême, qui devient Conseiller spécial chargé des affaires juridiques. Son rôle pourrait jouer un rôle clé dans la réforme du système judiciaire, une étape cruciale pour garantir l'état de droit dans le pays.

La démission de Salif Keïta du CNT a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce départ pour "raisons personnelles", avait suscité diverses spéculations et commentaires. Certains l'ont interprété comme un signe de désaccord avec la direction politique actuelle, tandis que d'autres y ont vu une opportunité pour Keïta de concentrer son énergie sur des questions culturelles et sociales.