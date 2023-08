La rivalité entre Elon Musk et Mark Zuckerberg ne semble pas vouloir s'éteindre de sitôt. Cependant, ce qui a commencé comme un combat en cage potentiel prend une tournure inattendue. Dimanche dernier, Elon Musk a surpris les médias en annonçant qu'il envisageait de diffuser en direct un éventuel affrontement avec Zuckerberg sur sa plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Cependant, tout n'est pas si simple. Le même jour, Musk a révélé qu'il devait subir un examen médical approfondi de son cou et du haut de son dos avant de fixer une date pour ce fameux duel. Les spéculations vont bon train, certains se demandant si une intervention chirurgicale pourrait être nécessaire avant que le combat puisse avoir lieu. La semaine en cours s'annonce cruciale pour déterminer si cet affrontement très médiatisé verra le jour. Et puis, surgissant comme une alternative inattendue, l'idée d'un débat "noble" entre les deux magnats de la technologie a fait surface.

Chris Anderson, le conservateur de TED, a lancé l'idée d'un "Cage match DEBATE" entre Musk et Zuckerberg, dans l'espoir de canaliser leurs énergies compétitives vers un échange intellectuel. L'idée d'Anderson a suscité l'enthousiasme de Musk qui a même proposé une variante : un débat en cage sur le thème de "Comment construire un avenir incroyable". Musk a partagé ses réflexions sur Twitter, soulignant que cette approche était en réalité un "sport noble", suggérant que ce débat pourrait être une occasion de non seulement résoudre leurs différends personnels, mais aussi de rendre hommage à ceux qui ont lutté pour des causes nobles par le passé.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle idée est proposée à Musk. Sa propre mère, Maye Musk, avait déjà suggéré en juin que son fils et Zuckerberg devraient plutôt "se battre uniquement avec des mots" au lieu de recourir à des confrontations physiques. Cette proposition, semblable à celle d'Anderson, met l'accent sur la puissance des idées plutôt que sur les muscles. Alors que la rivalité entre Musk et Zuckerberg continue d'attirer l'attention du public, cette nouvelle proposition de débat noble ajoute une dimension intéressante à leur relation tendue.

Les fans et les observateurs attendent avec impatience de voir si ces deux titans de la technologie s'engageront dans un échange intellectuel passionnant qui pourrait non seulement clarifier leurs points de vue divergents, mais aussi inspirer d'autres à résoudre leurs différends de manière constructive. Une chose est sûre : le monde aura les yeux rivés sur l'évolution de cette histoire captivante.