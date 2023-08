Le fondateur emblématique de Facebook, Mark Zuckerberg, semble être déterminé à relever un nouveau défi sportif hors du commun. Cependant, il ne s'agit pas d'un duel avec Elon Musk, comme cela a été évoqué précédemment. Au lieu de cela, les spéculations tournent autour de la possibilité de le voir affronter un véritable combattant de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), l'une des plus prestigieuses organisations mondiales de sports de combat. La récente déclaration de Zuckerberg sur les réseaux sociaux a semé le doute quant à ses intentions futures.

"Je partagerai les détails de mon prochain combat quand je serai prêt", a-t-il déclaré. Cette affirmation a rapidement suscité l'intérêt et les conjectures quant à la nature de ce "prochain combat". Zuckerberg a également souligné son souhait de mettre en avant les "athlètes d'élite au sommet de leur art", et a suggéré qu'une collaboration avec des organisations sportives professionnelles telles que l'UFC pourrait jouer un rôle clé dans la réalisation de cet objectif.

Le lundi suivant, Zuckerberg a enfoncé le clou en annonçant : "Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux." Cette déclaration soulève alors une question intrigante : qui sont ces "athlètes d'élite" et ces "personnes qui prennent le sport au sérieux" ? Si un affrontement avec Elon Musk semble improbable, la possibilité d'une implication de l'UFC dans un combat amateur avec un individu quelconque suscite des interrogations.

Il est désormais de notoriété publique que Zuckerberg est en communication régulière avec Dana White, le président de l'UFC, depuis plus d'un mois. Cette relation a alimenté de nombreuses spéculations et rumeurs au sein de la communauté des sports de combat. On parle même de plus de 500 combattants de l'UFC qui souhaiteraient relever le défi de se mesurer à Mark Zuckerberg. Toutefois, il est peu probable que Zuckerberg soit confronté à un vétéran de l'UFC, étant donné son manque d'expérience dans ce domaine.

Une autre hypothèse émerge : celle d'un combat contre un nouveau venu dans l'UFC. La possibilité d'affronter un combattant moins expérimenté, mais néanmoins membre de cette organisation prestigieuse, semble gagner du terrain. Dana White a d'ailleurs apporté de l'eau au moulin de cette théorie en déclarant : "J'ai dit depuis le premier jour que Mark est un gars très sérieux. Il aime le sport et s'entraîne dur. Je crois qu'il est sérieux à propos de combattre dans l'UFC."

Cette déclaration de Dana White, en mettant l'accent sur le terme "dans", suggère que Zuckerberg pourrait être prêt à relever le défi sur le ring de l'UFC, plutôt que de se livrer à un combat extérieur. Si le fondateur de Facebook se lance réellement dans cette aventure, cela pourrait marquer un tournant inattendu dans sa carrière, montrant sa détermination à se mesurer à de nouveaux horizons, aussi audacieux soient-ils.