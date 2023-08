C’est ce lundi 28 août qu’est arrivé à expiration l’ultimatum adressé à Silvain Itté, l’ambassadeur de France à Niamey par le CNSP. Les militaires au pouvoir viennent d’ordonner l’expulsion du diplomate français hors du territoire nigérien. Dans une correspondance adressée à la France, le ministère nigérien en charge des affaires étrangères a déclaré que l’agrément de Sylvain Itté n’est plus valable. Depuis l’avènement du coup d’État qui a renversé Mohamed Bazoum en juillet dernier, les relations entre Paris et Niamey se sont fortement dégradées.

Le régime du CNSP accuse la France de mettre en place un plan de déstabilisation avec la CEDEAO contre le Niger. Il ya quelques jours, lorsque les tombeurs de Mohamed Bazoum avaient donné l’ultimatum à Itté, la France avait indiqué que le CNSP n’est pas légitime pour prendre une telle décision. C’est ainsi qu’Emmanuel Macron himself avait apporté son soutien indéfectible à son diplomate en poste à Niamey. Cependant, le pouvoir du CNSP était bien décidé à faire appliquer sa décision.

L’ultimatum expiré, les militaires ordonnent par conséquent l’expulsion de l’ambassadeur. "Au terme du délai de 48 h expiré à compter du 28 août 2023, l’intéressé ne jouit plus de privilèges et immunité attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’ambassade. Les cartes diplomatiques et les visas de l’intéressé et des membres de sa famille sont annulés. Les services de police sont instruits de procéder à son expulsion" peut-on lire dans la correspondance adressée à Paris. Sylvain Itté va-t-il être contraint de quitter le Niger par la force ?

À l’heure actuelle des choses, d’autres issues diplomatiques sont-elles envisageables ? La France dit ne pas reconnaître le pouvoir du CNSP et dans le même temps les militaires au pouvoir ont l’intention de s’affirmer. Les positions sont braquées et le mercure risque encore de monter entre les deux capitales.