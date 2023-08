Dans un discours marquant la célébration de l'indépendance du Niger, le chef des militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays a adressé un message à ses compatriotes et à la communauté internationale, en particulier la France et la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Intervenant dans un contexte marqué par la prise de pouvoir des forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 26 juillet 2023, le discours a réitéré l'engagement des militaires à la sauvegarde de la patrie.

Le chef militaire a mis en lumière les défis sécuritaires que le Niger a dû affronter, qui, selon lui, ont conduit à l'intervention militaire. Il a souligné l'incapacité du précédent régime à résoudre les problèmes de sécurité au Niger et a affirmé que l'objectif principal de l'intervention était la sauvegarde de la nation nigérienne. Il a également relevé les défis sociaux, économiques et culturels que le pays a dû surmonter, notamment l'impunité, la corruption, le clanisme et l'effondrement du système de santé.

La France et la CEDEAO au coeur de son message

Toutefois, le cœur du message était adressé à la France et à la CEDEAO. Le chef militaire a exprimé sa surprise face à la rapidité avec laquelle ces entités ont condamné le coup d'État, imposé des sanctions et suspendu leurs opérations de sécurité au Niger. Il a remis en question leur engagement à soutenir le Niger dans sa lutte contre le terrorisme et a exprimé sa préoccupation quant à l'effet négatif que ces actions pourraient avoir sur les efforts de lutte contre le terrorisme.

En outre, il a critiqué la menace d'utilisation de la force contre des civils par un pays partenaire pour protéger ses citoyens et ses intérêts au Niger, faisant allusion aux propos du président Macron sans le citer. Il a affirmé que, pour les nigériens, la vie humaine est sacrée et qu'ils sont attachés aux valeurs de justice et d'hospitalité. Il a exhorté tous les résidents du Niger à maintenir le calme et à respecter la loi.

Le chef autoproclamé du pays a condamné les sanctions de la CEDEAO, les qualifiant d'illégales, injustes et inhumaines. Il a également accusé certaines puissances étrangères d'avoir influencé les décisions de la CEDEAO, et il a dénoncé leur indifférence face aux souffrances des Nigériens. Il a conclu en réaffirmant la détermination des militaires à protéger le Niger et à ne pas trahir les aspirations du peuple nigérien. Le message du chef militaire est simple : Le Niger est plus que jamais déterminé à surmonter ses défis et à construire un avenir sûr et prospère pour tous ses citoyens. Faisant ainsi comprendre que son régime ne cédera pas aux menaces et pressions, y compris militaires. Il n'a pas manqué de remercier le Mali et le Burkina pour leur soutien.