L'Office central de répression criminel (OCRC) invite le public à la virgilance face aux deux nouvelles stratégies utilisées par les cybercriminels. La première stratégie a pour cible les bacheliers et la deuxième, les équipes de football hors du territoire béninois. cybercriminalité au Bénin, les escrocs ne cessent de développer de nouvelles stratégies pour atteindre leurs victimes.

Ainsi, d'une part ces derniers temps, les cybercriminels font des propositions de fausses bourses d'études, d'autre part, ils se font passer pour des émissaires du ministère des sports du Bénin pour escroquer des équipes de football de l'extérieur. Concernant la première stratégie d'arnaque, les cybercriminels créent des groupes sur les réseaux sociaux où ils proposent des bourses d'études à l'étranger. Les nouveaux bacheliers membres de ces groupes sont invités à s'acquitter de certains frais avant d'obtenir l'hypothétique bourse. Une fois les frais payés, les bacheliers sont retirés des groupes et n'ont plus la possibilité de contacter les administrateurs de ces groupes.

Quant à la deuxième stratégie, les cybercriminels se font passer pour des promoteurs du football béninois et proposent des tournois fictifs à des équipes qui se trouvent hors du territoire béninois. Les équipes intéressées par ce pseudo tournoi se font grugées en payant les frais d'assurance, de voyage et d'hébergement au Bénin via mobile money. A la descente de l'avion, ces équipes et leurs staffs se rendent compte que c'était une fausse affaire. ‹‹Un certain Jean Marc Muller est cité comme faisant partie des présumés cybercriminels. Ces escrocs opèrent via ces numéros : 97-02-61-24 et 53-82-25-00», a averti l'Office central de répression criminel (OCRC).