Le patron du groupe Meta a profité d’une publication qu’il a faite sur le réseau social Facebook pour faire une annonce sur les nouvelles possibilités que WhatsApp pourrait offrir aux utilisateurs. En effet, l’application de messagerie instantanée est sur le point de déployer une nouvelle option. Ceci permettrait de choisir d’envoyer des images en qualité HD plutôt qu’en qualité standard, c’est-à-dire compressée. « Le partage de photo sur WhatsApp vient de recevoir une mise à niveau – vous pouvez désormais envoyer en HD », a fait savoir sur Facebook Mark Zuckerberg.

De façon pratique, cette nouvelle option sera disponible dans la barre des outils d’édition, affichée en haut de l’écran après avoir sélectionné une image dans la galerie de votre smartphone. Il s’agit en effet d’une option qui sera bientôt généralisée sur l’application de messagerie. La qualité des images reste inchangée tout de même à la base sur Android comme sur iOS. Il en est de même sur iPhone 12. Notons que l’application de messagerie ne manque pas d’améliorer ses services depuis plusieurs années.

De multiples innovations sont apportées dans le but de rendre plus agréable aux utilisateurs l’application. C’est le cas il y a quelques semaines des innovations en lien avec les appels WhatsApp. Depuis quelques semaines, il est possible de bloquer les appels d’un numéro inconnu. « Vous pouvez dorénavant faire taire automatiquement les appels entrants de contacts inconnus sur WhatsApp pour encore plus de confidentialité et de contrôle. », avait publié tôt dans la matinée du mardi 20 juin sur le réseau social le patron du groupe Meta.

Il avait alors accompagné la publication d’une capture écran du processus devant empêcher les numéros inconnus de joindre un utilisateur. Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut juste aller dans le menu paramètre, puis cliquer sur "Confidentialité" et par la suite mettre en sourdine les numéros inconnus dans le sous-menu « Appels ».