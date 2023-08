La commune de Dogbo au Bénin a été le théâtre d'un fait insolite ce mercredi 16 août 2023. Une dame a jeté l'enfant de sa co-épouse dans un puits et ceci pour cause de jalousie. D'après les recoupements, dame Y entretenait des affres de jalousie parce que son époux avait beaucoup plus de penchant sur sa seconde femme. Aussi, une crise silencieuse entre les deux femmes caractérisait le foyer.

Un fait que n'apprécie pas celle-ci. Ne pouvant supporter ce qui se passait, la dame a trouvé le moyen de frapper fort jusqu'à toucher la sensibilité de son mari et de sa co-épouse. Elle a été arrêtée dans le département du Couffo pour avoir tué la fillette de sa coépouse. En effet, selon les informations, la petite était portée disparue depuis la soirée du mercredi 16 août dernier. Le lendemain, les riverains qui étaient venus puiser de l’eau ont découvert son corps sans vie dans le puits de 57 mètres.

Selon les confrères de Bip Radio, la meurtrière serait allée au puits le mercredi 16 Août dernier avec son petit garçon et la fillette sur qui l'acte de criminalité a été commis. Loin de tout soupçon, cette dame a eu le reflexe de commander son petit garçon. C'est ainsi, seule avec la fillette de sa coépouse, elle la jeta dans le puits. Puisqu'elle était la dernière personne avec qui la maisonnée avait retrouvé la fillette avant sa disparition, après maintes interrogations, elle a lâché la vérité à la grande surprise de tout le monde.

Elle est donc devant la juridiction compétente et répondra de ses actes. Mais bien avant cela, c'est la stupeur totale dans la localité car pour nombre de personnes connaissant la dame, la présumée meurtrière, avec sa gentillesse, nul ne peut imaginer un tel acte venant d'elle.