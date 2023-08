La rédaction de bettors.bj vous partage sa liste des joueuses et des équipes qui ont le plus de chances de se démarquer lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Nous vous conseillons de garder ces noms en tête si vous avez pour intention de parier sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. En effet, ils pourraient être compris dans un pari bulldozer très intéressant ! À ce sujet : si vous souhaitez en savoir plus sur les paris sportifs, nous vous invitons à visiter le site de bettors.bj. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet !

L’équipe féminine de football des États-Unis a une réputation qui la précède, à la fois en termes de compétence et de performance. Avec quatre titres de la Coupe du monde féminine à leur actif, elles détiennent un palmarès impressionnant qui témoigne de leur domination sur la scène internationale. Malgré le passage de la torche à une nouvelle génération de joueuses, l’équipe reste une force incontestable dans le tournoi à venir. Leurs performances passées leur ont valu le titre de favorites pour cette édition 2023, et il ne fait aucun doute que les spectateurs du monde entier ont hâte de voir si elles peuvent maintenir leur avance !

Angleterre

L’Angleterre a connu une renaissance de son football féminin ces dernières années. Après avoir remporté l’Euro 2022, l’équipe a prouvé qu’elle était une force avec laquelle il fallait compter. Le succès récent pourrait être le tremplin dont les Lionesses avaient besoin pour se lancer dans la Coupe du Monde. Malgré les difficultés de leur équipe masculine, les femmes ont démontré qu’elles étaient capables de briller au plus haut niveau. Avec un tel élan, il serait imprudent de sous-estimer leur potentiel en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les sites de paris sportifs au Bénin l’ont d’ailleurs bien compris, puisque l’Angleterre fait définitivement partie des équipes à suivre, si l’on en croit leurs analyses.

Espagne

Malgré les conflits internes qui ont conduit à un changement de composition de l’équipe, la formation féminine d’Espagne a su démontrer son potentiel. En effet, grâce à la section féminine du Barça, l’Espagne est devenue l’une des meilleures sélections européennes. Les récentes performances de l’équipe, avec un bilan positif de sept victoires en l’espace de neuf matchs, prouvent qu’elle est capable de surmonter l’adversité et de performer à un haut niveau. Il sera intéressant de voir comment elle se comportera lors de la Coupe du Monde !

Allemagne

L’équipe féminine allemande a un passé historiquement riche en succès, mais ces dernières années, elle a connu une période de sécheresse en termes de trophées. Malgré cela, l’Allemagne reste l’une des équipes les plus redoutées, avec une motivation toujours plus forte pour retrouver sa gloire passée. Il ne fait aucun doute que l’équipe se présentera avec un désir de revanche à cette Coupe du Monde, ce qui pourrait bien être la motivation dont elles ont besoin pour récupérer leur ancienne couronne.

France

Après une période tumultueuse, l’équipe féminine française semble avoir retrouvé une certaine stabilité sous la direction d’Hervé Renard. Avec le départ de Corinne Diacre et le retour de certains cadres, l’équipe semble être dans une position plus solide pour affronter la Coupe du Monde. L’enjeu est grand pour la France, qui cherche à remporter son premier trophée majeur. La question est de savoir si ce nouveau souffle peut les mener à la victoire.