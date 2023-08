Les autorités américaines sont très préoccupées par l’empressement de la Chine à acquérir des terres agricoles sur leur territoire. La question a largement été abordée par les membres du Congrès américain. Dans une interview accordée au média Free beacon, Mike Gallagher, président du House Select Committee on China, a estimé que l’accélération de l’achat de ces terres, ainsi que l’exercice sur le contrôle de l’approvisionnement alimentaire américain, démontre que Pékin prépare une guerre. D’après lui, la « sécurité alimentaire » est devenue une préoccupation majeure pour le président chinois Xi Jinping.

Une « guerre potentielle »

Il a ajouté que la précipitation du PCC à acquérir des biens immobiliers américains de premier ordre a attiré l’attention Congrès. Au cours de son intervention, le représentant républicain du Wisconsin a estimé que tous ces facteurs réunis, pourraient faire croire que la Chine se prépare à une « guerre potentielle » contre Taïwan. « Certains observateurs associent la nouvelle obsession de Xi Jinping pour la sécurité alimentaire à son agression croissante envers Taïwan, spéculant que si le PCC précipite le conflit dans le détroit, le commerce maritime mondial sera perturbé et, par conséquent, la sécurisation des approvisionnements en céréales sera essentielle » a-t-il ajouté. Pour rappel, la Chine considère Taïwan comme une de ses provinces.

À plusieurs reprises, elle s’est montrée disposée à recourir, si besoin, à la force pour reprendre son contrôle. Quelques mois plus tôt, elle s’était montrée prête à écraser toute ingérence provenant de l’extérieur. La déclaration avait été faite lors d’une conférence de presse, par le Colonel Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois de la Défense. « Si les autorités de Taïwan refusent de se ressaisir, continuent de s'entendre avec les forces étrangères et font des provocations dans l'illusion de rechercher l'indépendance de Taïwan, l'armée chinoise prendra les mesures nécessaires pour écraser résolument toute initiative sécessionniste et toute ingérence étrangère, et sauvegarder les intérêts fondamentaux de la nation chinoise et les intérêts immédiats des personnes vivant de l'autre côté du détroit » avait-il déclaré.