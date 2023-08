Dans un monde en constante évolution, où les avancées technologiques semblent être à portée de main, il est essentiel de prendre du recul et de considérer les implications profondes de nos actions. C'est précisément ce que Jaan Tallinn, l'un des co-fondateurs de Skype, nous rappelle dans une interview récente avec Al Jazeera (cliquez pour voir la vidéo). Ses paroles résonnent comme une sonnette d'alarme, avertissant que nous pourrions inadvertamment donner naissance à un environnement où la simple promenade à l'extérieur pourrait devenir un acte de risque, sous la menace constante d'essaims de robots aux intentions meurtrières.

Tallinn, un programmeur informatique estonien, est reconnu pour son rôle en tant que cofondateur du Cambridge Center for the Study of Existential Risk et du Future of Life Institute. Ces deux organisations ont un objectif commun : évaluer et atténuer les dangers existentiels auxquels l'humanité pourrait être confrontée. Parmi ces périls, Jaan Tallinn pointe du doigt les risques liés au développement rapide des technologies d'intelligence artificielle avancée. L'image que Tallinn peint est sombre, rappelant le court métrage troublant de 2017, "Slaughterbots".

Ce film percutant a été publié par le Future of Life Institute dans le but de mettre en garde contre les menaces que pourraient engendrer des formes d'intelligence artificielle armées. Dans ce court métrage, un avenir dystopique est dépeint, où des drones tueurs opérant grâce à l'IA sont devenus monnaie courante, transformant notre monde en un champ de bataille incessant. Cette représentation sinistre résonne avec les préoccupations de Tallinn, soulignant les dangers d'une telle trajectoire technologique.

Le co-fondateur de Skype n'est pas le seul à exprimer ces inquiétudes. Des scientifiques, des chercheurs et des personnalités éminentes du monde de la technologie se joignent au chœur croissant de voix appelant à une réflexion sérieuse sur les implications éthiques et sécuritaires de l'intelligence artificielle. Les débats sur la régulation et la gouvernance de l'IA gagnent en ampleur, car la possibilité de développer des machines autonomes capables de causer des dégâts considérables devient de plus en plus réelle.

Cependant, malgré les sombres perspectives, il est crucial de noter que l'intelligence artificielle ne doit pas être condamnée dans son ensemble. De nombreuses applications de l'IA ont le potentiel d'améliorer considérablement notre qualité de vie, de révolutionner des industries et de résoudre des problèmes complexes. Ce qui est nécessaire, c'est un équilibre judicieux entre l'innovation technologique et la prudence, entre l'exploration des limites de la créativité humaine et la protection des valeurs humaines fondamentales.